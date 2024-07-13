«Интер» объявил о подписании нападающего Тареми

Дата публикации: 13-07-2024

Миланский «Интернационале» нашел усиление среди свободных агентов. Команду Симоне Индзаги пополнил экс-форвард «Порту» Мехди Тареми.



Как сообщается на официальном сайте «нерадзурри», иранский футболист подписал контракт до конца июня 2027 года.



По данным СМИ, стороны договорились о сотрудничестве еще весной.



Тареми защищал цвета португальского гранда с 2020 года. В минувшем сезоне он поучаствовал в 35 матчах, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.



«Трансфермаркт» оценивает 31-летнего иранца в 10 000 000 евро.



Напомним, новый розыгрыш чемпионата Италии стартует 17 августа. «Интер» в первом туре Серии А сыграет на выезде с «Дженоа».