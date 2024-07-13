«МЮ» может взять в аренду Симонса у «ПСЖ»

Дата публикации: 13-07-2024

«Ман Юнайтед» положил глаз на атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса. Согласно сообщениям «Mirror», англичане хотят арендовать футболиста на сезон-24/25.



Инициатором потенциальной сделки является главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, которому нравится стиль игры, демонстрируемый 21-летним соотечественником.



Отмечается, что «ПСЖ» позволит Симонсу уйти в аренду только в том случае, если в его временный договор с «Юнайтед» будет включена опция обязательного выкупа.



Прошлую кампанию Хави провел в аренде в «Лейпциге». Всего за «быков» он сыграл в 43 встречах, в которых стал автором 10 забитых мячей и 15 голевых передач.



Рыночная стоимость футболиста сборной Нидерландов составляет € 80 млн.