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Бывший тренер сборной Франции возглавил «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 13-07-2024

Клуб саудовской Про-лиги «Аль-Иттихад» объявил имя нового наставника команды. Им стал известный французский специалист Лоран Блан.

По информации «Transfermarkt», соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Блан находился без работы с 11 сентября 2023 года, после того как был уволен из «Лиона». Ранее в своей карьере он возглавлял такие клубы, как «Бордо», «ПСЖ» и «Эр-Райян» (Катар). Также в период с 2013 по 2016 год Лоран тренировал сборную Франции.

Примечательно, что предыдущий рулевой «тигров» аргентинец Марсело Гальярдо был отправлен в отставку из-за того, что не смог найти общий язык с форвардом Каримом Бензема.

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