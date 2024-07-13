Защитник Буонджорно стал игроком «Наполи»

Дата публикации: 13-07-2024

Центрбек «Наполи» Алессандро Буонджорно сменил «Торино» на «Наполи», о чем рапортует пресс-служба неаполитанского клуба.



«Партенопейцы» и 24-летний игрок заключили соглашение сроком на пять лет. Сумма трансфера – 35 миллионов евро. Такой информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



Буонджорно обучался футболу в академии «Торино». За основную команду туринцев защитник дебютировал в 2018 году. По ходу сезона-23/24 Алессандро провел 31 поединок во всех соревнованиях (3 гола, 1 результативная передача).



Напомним, этим летом у «Наполи» сменился главный тренер. С 5-го июня команду возглавляет Антонио Конте.