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«Боруссия» Д хочет приобрести защитника «Ман Сити»

Дата публикации: 13-07-2024

«Боруссия» (Дортмунд) заинтересована в услугах Яна Коуто из «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист «Sky Sport» Патрик Бергер.

По словам источника, «шмели» уже вышли на связь с представителями 22-летнего правого защитника. Сам Коуто был бы не прочь попробовать свои силы в Бундеслиге.

Бразилец находится в системе «Сити» с 2020 года. Его трудовой договор с командой Хосепа Гвардиолы истекает 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Ян выступал за «Жирону» на правах аренды. В 34 матчах Ла Лиги игрок отличился 1 голом и 10 ассистами.

Эксперты интернет-ресурса Transfermarkt.de оценивают Коуто в 25 000 000 евро.

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