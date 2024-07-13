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«Астон Вилла» покупает полузащитника сборной Бельгии

Дата публикации: 13-07-2024

Футболист «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онана продолжит карьеру в другом клубе АПЛ.

По сведениям «The Athletic», опорный полузащитник близок к переходу в «Астон Виллу». Сейчас клубы уточняют последние детали перед заключением сделки. Ожидается, что «ириски» получат за своего подопечного 50 млн фунтов (почти € 60 млн).

Помимо бирмингемцев интерес к 22-летнему футболисту приписывали «Арсеналу» и «Барселоне».

«Эвертон» приобрел Онану у «Лилля» в 2020 году, заплатив за него 35 миллионов евро. С тех пор он выходил на поле 42 раза и занес в свой актив 6 забитых мячей и 1 голевой пас.

Этим летом хавбек побывал на чемпионате Европы, где сыграл в четырех матчах.

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