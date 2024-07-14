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«ПСЖ» предложил 70 млн евро за одну из главных звезд «Бенфики»

Дата публикации: 14-07-2024

«A Bola» информирует, что «ПСЖ» хочет заполучить Жоау Невеша, принадлежащего «Бенфике».

Парижане уже сделали предложение по опорнику в размере 70 млн евро. Однако в «Бенфике» рассчитывают выручить за футболиста полную сумму отступных (120 млн евро). Португальцы не намерены обсуждать переход, если предложение будет менее 100 млн евро.

Руководство «орлов» надеется сохранить Невеша на сезон 2024/2025, пролонгировать с ним трудовые отношения и повысить зарплату. Сам хавбек ранее отказался от подписания нового контракта с клубом, по которому он стал бы получать в 2 раза больше (1 млн евро за сезон).

В «ПСЖ» хотят оформить трансфер Невеша в кратчайшие сроки, но не готовы платить за футболиста 120 000 000 евро.

Среди конкурентов парижан значится «МЮ», ранее предложивший лиссабонцам за Невеша 60 миллионов евро.

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