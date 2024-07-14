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Два клуба из АПЛ претендуют на Цыганкова

Дата публикации: 14-07-2024

Виктор Цыганков, выступающий за «Жирону», может пойти на повышение. К вингеру есть интерес со стороны 2 команд из АПЛ.

«AS» пишет, что в своем составе Цыганкова хотят видеть «Астон Вилла» и «Ман Юнайтед». Клубы уже контактировали с представителями украинца, заявив о своем желании приобрести его.

В «Жироне» не готовы расставаться с Цыганковым. Однако в контракте с футболистом есть условие по отступным, которые равняются 30 млн евро. Для английских команд данная сумма не является серьезной проблемой.

Контракт с Цыганковым действует до 2027 года. В минувшем сезоне украинец отличился 8 раз и отдал 7 голевых передач в 30 встречах испанской Ла Лиги.

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