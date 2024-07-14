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«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Эдерсоном на фоне интереса «Аль-Насра»

Дата публикации: 14-07-2024

«Ман Сити» хочет пролонгировать трудовые отношения с Эдерсоном, в услугах которого заинтересован «Аль-Наср». «Горожане» готовы улучшить финансовую составляющую контракта голкипера.

Сообщается, что недельная зарплата бразильца в саудовской команде составит 0,9 млн фунтов с подписным бонусом. «Сити» не сможет предложить подобные условия, но готов повысить его зарплату на 75%.

Ранее ряд источников сообщили, что «небесно-голубые» получили от «Аль-Насра» предложение по Эдерсону в размере 30 млн евро.

Действующее соглашение вратаря с командой Пепа Гвардиолы истекает в 2026 году. В сезоне 2023/2024 в активе бразильца 43 встречи (16 матчей без пропущенных мячей).

Источник – «The Sun».

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