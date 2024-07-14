Санчо все еще намерен покинуть «МЮ»

Дата публикации: 14-07-2024

Будущее Джейдона Санчо в «МЮ» остается неопределенным. По данным ресурса «ESPN», вингер по-прежнему намерен уйти из команды. При этом ранее сообщалось, что конфликт между ним и Эриком тен Хагом, возглавляющим «манкунианцев», исчерпан, а сам футболист вновь тренируется с основой «Юнайтед».



Сообщается, что следующим клубом Санчо может стать «Ювентус». В Турине англичанина ждет Тьяго Мотта, недавно возглавивший итальянскую команду.



Напомним, в начале прошлого сезона тен Хаг подверг критике Санчо. Между ними произошел конфликт, в результате чего игрока отстранили от команды. Вторую часть сезона 2023/2024 Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии», с которой дошел до финала Лиги чемпионов.



Контракт Джейдона с «красными дьяволами» действует до 2026 года.