15:58 ()
Свернуть список

Санчо все еще намерен покинуть «МЮ»

Дата публикации: 14-07-2024

Будущее Джейдона Санчо в «МЮ» остается неопределенным. По данным ресурса «ESPN», вингер по-прежнему намерен уйти из команды. При этом ранее сообщалось, что конфликт между ним и Эриком тен Хагом, возглавляющим «манкунианцев», исчерпан, а сам футболист вновь тренируется с основой «Юнайтед».

Сообщается, что следующим клубом Санчо может стать «Ювентус». В Турине англичанина ждет Тьяго Мотта, недавно возглавивший итальянскую команду.

Напомним, в начале прошлого сезона тен Хаг подверг критике Санчо. Между ними произошел конфликт, в результате чего игрока отстранили от команды. Вторую часть сезона 2023/2024 Санчо провел в аренде в дортмундской «Боруссии», с которой дошел до финала Лиги чемпионов.

Контракт Джейдона с «красными дьяволами» действует до 2026 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close