15:58 ()
Свернуть список

Агент: К Дивееву есть интерес из-за рубежа

Дата публикации: 14-07-2024

Футбольный агент Олег Ерёмин, который занимается делами центрдефа ПФК ЦСКА Игоря Дивеева, высказался по вопросу интереса к его клиенту со стороны команд из Европы.

«Есть предложения из-за рубежа, но они не соответствуют нашим ожиданиям. Это не самые большие клубы за пределами топ-5 лиг Европы», - приводит слова Ерёмина интернет-ресурс «РБ Спорт».

Напомним, Дивеев стал игроком «армейцев» в 2019 году. В минувшей кампании защитник сыграл всего 15 матчей. Значительную часть сезона он провел в лазарете из-за травмы лодыжки.

Контрактное соглашение Дивеева с «красно-синими» в силе до середины 2028 года. Ориентировочный ценник на 24-летнего россиянина равняется 6 000 000 евро (согласно «Трансфермаркт»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close