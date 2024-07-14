Агент: К Дивееву есть интерес из-за рубежа

Дата публикации: 14-07-2024

Футбольный агент Олег Ерёмин, который занимается делами центрдефа ПФК ЦСКА Игоря Дивеева, высказался по вопросу интереса к его клиенту со стороны команд из Европы.



«Есть предложения из-за рубежа, но они не соответствуют нашим ожиданиям. Это не самые большие клубы за пределами топ-5 лиг Европы», - приводит слова Ерёмина интернет-ресурс «РБ Спорт».



Напомним, Дивеев стал игроком «армейцев» в 2019 году. В минувшей кампании защитник сыграл всего 15 матчей. Значительную часть сезона он провел в лазарете из-за травмы лодыжки.



Контрактное соглашение Дивеева с «красно-синими» в силе до середины 2028 года. Ориентировочный ценник на 24-летнего россиянина равняется 6 000 000 евро (согласно «Трансфермаркт»).