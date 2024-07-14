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«Барселона» выбрала звезду на случай неудачи с Уильямсом

Дата публикации: 14-07-2024

По данным «Todofichajes», «Барселона» в последнее время смогла улучшить свое финансовое положение за счет подписания нескольких выгодных контрактов со спонсорами.

Теперь каталонский клуб намерен побороться за Нико Уильямса, защищающего цвета «Атлетико». Вингер является главной целью «сине-гранатовых» в летнее межсезонье.

Также отмечается, что на радаре у гранда Ла Лиги находится звезда «РБ Лейпциг» Дани Ольмо, который отлично выступает на Евро-2024. «Барса» переключиться на 26-летнего хавбека, если ей не удастся оформить трансфер Уильямса.

«Transfermarkt» оценивает 22-летнего Нико в 60 млн евро. В трудовом договоре Ольмо с «Лейпцигом» прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. Воспользоваться опцией можно до 20 июля.

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