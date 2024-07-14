В «Локомотиве» подтвердили возможный трансфер Маркиньоса

Дата публикации: 14-07-2024

Юрий Нагорных, занимающий должность председателя совета директоров «Локомотива», рассказал о возможном подписании Маркиньоса из «Ференцвароша».



«Действительно, мы направили «Ференцварошу» свое предложение, процесс переговоров продолжается. Когда появится новая информация, мы об этом сообщим», - публикует заявление функционера ресурс «Матч ТВ».



Ранее на сайте «Чемпионата» появилась информация, что москвичи предложили за Маркиньоса 2,8 млн евро.



В минувшем сезоне на счету 24-летнего левого вингера 48 игр с 7 забитыми мячами и 10 результативными передачами.



Трудовые отношения бразильца с «зелёными орлами» действуют до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Маркиньоса в € 4 млн.