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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Зиркзее

Дата публикации: 14-07-2024

Джошуа Зиркзее, ранее выступавший за «Болонью», стал игроком «Манчестер Юнайтед». Информация появилась на сайте «красных дьяволов».

Английский клуб заключил с 23-летним центрфорвардом соглашение до июня 2029 года, включающее опцию пролонгации еще на 1 сезон.

Сообщается, что за трансфер Зиркзее «МЮ» заплатил 42 500 000 евро. «Болонья» будет получать выплаты за футболиста траншами в течение 3 лет.

Зиркзее в юном возрасте перебрался в «Баварию», в составе которой провел 17 встреч. В 2022 году он стал игроком «Болоньи». В минувшем сезоне в активе одаренного нидерландца 37 матчей за итальянскую команду (12 забитых мячей, 7 голевых пасов).

Рыночная стоимость Зиркзее – 50 млн евро («Transfermarkt»).

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