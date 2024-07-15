Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Дата публикации: 15-07-2024

Томас Мюллер решил завершить выступление за немецкую сборную. Об этом рассказал сам форвард.



«Я всегда испытывал гордость, представляя страну. Мне хотелось бы выразить благодарность всем вам. Отныне я буду болеть на трибунах», - заявил Томас, обращаясь к пользователям на YouTube-канале.



Впервые за немецкую сборную Мюллер сыграл осенью 2010 года. Всего в его активе 131 встреча за «бундестим» (45 забитых мячей). Нападающий участвовал в 4 ЧМ и 4 ЧЕ. В 2014 году в составе национальной команды он завоевал золотые медали чемпионата мира.



Последним для Мюллера в футболке сборной Германии стал поединок 1/4 финала Евро-2024, где его команда проиграла будущему победителю турнира Испании со счетом 1:2.



Мюллер продолжит выступать за «Баварию», с которой у него есть действующий контракт до 2025 года.