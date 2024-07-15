Стали известны кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии

Дата публикации: 15-07-2024

Гарет Саутгейт может завершить работу со сборной Англии в ближайшее время.



Издание «The Telegraph» назвало имена потенциальных сменщиков специалиста. Среди возможных преемников Саутгейта значатся Эдди Хау, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Грэм Поттер.



В Футбольной ассоциации Англии рассчитывают на Гарета и не хотят отпускать его. Однако решение о дальнейшем продолжении работы с «тремя львами» будет принимать сам специалист.



Накануне англичане, возглавляемые Саутгейтом, уступили Испании в финале ЧЕ-2024. Для тренера это стал второй подряд финал Евро, который он проиграл. На чемпионате ЧЕ-2020 подопечные Саутгейта также добрались до финала, где уступили итальянской сборной.