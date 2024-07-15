Мората близок к переходу в итальянский топ-клуб

Дата публикации: 15-07-2024

Капитан сборной Испании может вернуться в Серию А. Как пишет Николо Скира, «Милан» близок к подписанию Альваро Мораты, правами на которого владеет «Атлетико».



«Россонери» готовы выложить за форварда 13 млн евро. Именно столько указано в качестве отступных за испанца. Стороны подпишут трудовой договор до лета 2028 года. Зарплата футболиста в «Милане» составит 5 000 000 евро за сезон. Медосмотр Мораты перед переходом должен состояться на этой неделе.



14-го июля нападающий вместе с испанской сборной выиграл Евро-2024.



Соглашение Мораты с «Атлетико» действует до 2026 года. В минувшем сезоне он провел за мадридцев 48 матчей (21 забитый мяч, 5 ассистов).



У Мораты есть опыт выступления в Серии А, где он на протяжении 4 сезонов защищал цвета «Ювентуса».