Агент Джикии и Миранчука назвал дату возможных переходов футболистов

Дата публикации: 15-07-2024

Вадим Шпинев, работающий с Антоном Миранчуком и Георгием Джикией, прокомментировал информацию о будущем футболистов.



«У Георгия и Антона все будет прекрасно. В нужное время вы узнаете обо всем. В вопросе их новых команд все станет ясно до 1-го сентября», - публикует заявление агента РИА «Новости».



У обоих игроков летом закончились соглашения с клубами. В настоящий момент они ищут новое место работы в качестве свободных агентов.



Джикия с 2017 года выступал за «Спартак», в составе которого провел 215 игр (5 голов, 11 ассистов). Transfermarkt.de оценивает 30-летнего защитника в 3,5 млн евро.



Миранчук обучался футболу в структуре «Локомотива». В его активе 217 встреч за «железнодорожников» (51 забитый мяч, 34 ассиста). Ценник на 28-летнего хавбека равняется € 6 млн.