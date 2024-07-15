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«Севилья» подписала полузащитника «Арсенала»

Дата публикации: 15-07-2024

Самби Локонга, принадлежащий «Арсеналу», пополнил состав «Севильи». Информацией поделилась пресс-служба испанцев.

В «Севилью» Локонга перебрался в рамках арендного соглашения, рассчитанного до июня 2025 года. При этом у испанской команды будет возможность оформить полноценный переход хавбека за 12 млн евро.

«Пушкари» выкупили контракт бельгийца у «Андерлехта» в 2021 году, заплатив за него 17,5 млн евро. Минувший сезон Локонга отыграл за «Лутон» на правах аренды. До этого он находился в аренде в «Кристал Пэлас».

Трудовой договор 24-летнего игрока с «Арсеналом» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Самби составляет 15 млн евро (информация с портала «Transfermarkt»).

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