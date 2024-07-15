«Зенит» не устраивает предложение «Галатасарая» по Венделу

Дата публикации: 15-07-2024

«СЭ», ссылаясь на информацию от источника, знакомого с ситуацией, сообщил, что «Галатасарай» хочет подписать Вендела.



«Это так, у «Галатасарая» есть интерес к Венделу. Однако на данный момент они предлагают сумму, которая не устраивает «Зенит», - рассказал источник «СЭ».



Ранее появилась информация, что в случае подписания «Зенитом» Ивана Илича бразилец может оказаться в «Галатасарае».



Состав петербургской команды Вендел пополнил в 2020 году. Его переход обошелся клубу в 20,3 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету футболиста 4 забитых мяча и 10 голевых пасов в 35 встречах за «сине-бело-голубых».



Срок действия контракта Вендела с командой Сергея Семака ограничен 2027 годом. Ценник на полузащитника равняется 20 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).