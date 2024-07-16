«Наполи» увеличил предложение по Лукаку до 25 млн евро

Дата публикации: 16-07-2024

«Наполи» сохраняет интерес к Ромелу Лукаку. Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Николо Скирой, неаполитанцы улучшили прежнее предложение по бельгийцу. Итальянцы готовы выложить 25 млн евро за футболиста «Челси». До этого «Наполи» предлагал за Лукаку 18 000 000 евро.



Сам нападающий согласен перебраться в Неаполь. У футболиста есть договоренность с «адзурри» по контракту со сроком действия до 2027 года. Зарплата Лукаку в итальянской команде составит 6,5 млн евро за сезон и дополнительные бонусы. В трудовой договор также могут включить условие пролонгации до 2028 года.



В сезоне 2023/2024 бельгиец играл в составе «Ромы» в рамках арендного соглашения. Срок действия договора Лукаку с «Челси» ограничен 2026 годом.