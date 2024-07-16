Источник: «Зенит» заплатит 23 млн евро за полузащитника Илича

Дата публикации: 16-07-2024

Николо Скира пишет, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу Ивана Илича. Сообщается, что его переход обойдется петербургской команде в 23 миллиона евро. Серб заключит с «Зенитом» трудовой договор до лета 2029-го.



Илич обучался футболу в системе «Црвены Звезды». В юном возрасте хавбек перебрался в «Ман Сити», но заиграть в составе «горожан» ему не удалось. «Торино» выкупил права на серба у «Вероны» в 2023 году, заплатив за него 16,5 млн евро.



В прошлом сезоне на счету 23-летнего полузащитника 33 игры в футболке туринского коллектива (4 забитых мяча, 2 голевых паса). Его контракт с «быками» истекает в 2027 году. Рыночный ценник на серба равняется 18 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее сообщалось, что в случае успешного завершения трансфера Илича «Зенит» может продать Вендела.