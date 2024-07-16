«Штутгарт» объявил о подписании контракта с нападающим Демировичем

Дата публикации: 16-07-2024

На сайте «Штутгарта» появилась информация о подписании Эрмедина Демировича. Прежним клубом футболиста был «Аугсбург». Соглашение с форвардом рассчитано до середины 2028 года.



Сообщается, что трансфер игрока обошелся «швабам» в сумму порядка 21 млн евро. «Аугсбург» подписал Демировича летом 2022 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне босниец провел за немецкую команду 34 встречи, в которых отличился 15 раз и сделал 10 ассистов. В 9 поединках Бундеслиги Демирович был капитаном «Аугсбурга».



Ориентировочная стоимость 26-летнего нападающего составляет 28 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



За национальную сборную Демирович провел 26 матчей, отметившись в них 1 забитым мячом.