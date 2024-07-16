Назван фаворит на пост тренера сборной Англии

Дата публикации: 16-07-2024

16-го июля стало известно о завершении работы Гарета Саутгейта с английской сборной. Специалист после переговоров с руководством и нескольких дней раздумий решил оставить свой пост. В скором времени у «трех львов» появится новый наставник. Саутгейт руководил национальной командой с осени 2016 года.



Английские СМИ уверены, что основным претендентом на вакантный пост является Грэм Поттер, ранее работавший с «Брайтоном» и «Челси». При этом специалист не тренирует уже больше года. Весной 2023 года он был уволен из «Челси».



В Футбольной ассоциации Англии рассматривают и других кандидатов. Среди возможных сменщиков Саутгейта значатся Маурисио Почеттино, Ли Карсли, работающий с английской «молодежкой», и Эдди Хау, тренирующий «Ньюкасл».