Источник: «Спартак» получил отказ от нападающего «Фламенго»

Дата публикации: 16-07-2024

«Спартак» контактировал с окружением Педро на предмет возможного перехода. Однако представители центрфорварда «Фламенго» ответили отказом, сообщив, что футболисту данный вариант не интересен. Информацию, ссылаясь на Вене Касагранде, разместил ресурс «Planeta do Futebol».



Состав «Фламенго» Педро пополнил в 2020 году. В активе 27-летнего исполнителя 251 встреча за клуб из Рио-де-Жанейро (128 забитых мячей, 30 результативных передач).



Соглашение нападающего с «красно-чёрными» действует до конца декабря 2027 года. «Трансфермаркт» оценивает Педро в 23 000 000 евро.



Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. Ближайшую встречу московская команда проведет 21-го июля против «Оренбурга».