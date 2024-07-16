«Зенит» и ЦСКА заинтересованы в подписании хавбека «Атлетико Минейро» Сарачо

Дата публикации: 16-07-2024

ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к Матиасу Сарачо, права на которого принадлежат «Атлетико Минейро». Информацию в соцсети «X» разместил Экрем Конур.



Бразильская команда рассчитывает сохранить хавбека и пролонгировать с ним соглашение, истекающее в декабре 2025 года, еще на 3 года. Российские клубы проявляют к футболисту, способному сыграть в центре поля и справа в атаке, предметный интерес.



«Атлетико Минейро» выкупил права на Сарачо у аргентинского «Расинга» в 2020 году за 5 млн евро.



В текущем сезоне на счету 26-летнего Матиаса 22 игры за «чёрно-белых», в которых он стал автором 4 забитых мячей и 1 голевой передачи.



Рыночная стоимость Сарачо – 9 млн евро (данные ресурса «Transfermarkt»).