11:47 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника Та

Дата публикации: 17-07-2024

«Sky Sports» пишет об интересе «МЮ» к защитнику «Байера». Речь идет о Жонатане Та.

Сообщается, что «манкунианцы» не могут осуществить трансфер Маттиаса де Лигта. Англичане уже договорились с футболистом по условиям личного контракта сроком до 2029 года. Однако согласовать с мюнхенцами финансовую сторону сделки не удается. «Бавария» хочет получить за де Лигта 50 млн евро и бонусные выплаты.

В связи с этим «Юнайтед» параллельно начал прорабатывать вариант с переходом Та, на которого также претендует «Бавария».

В минувшем сезоне на счету 28-летнего немца 48 встреч за «фармацевтов» (1 забитый мяч, 10 ассистов). Его соглашение с клубом истекает в июне 2025 года. Трансферный ценник на Та составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close