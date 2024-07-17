«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника Та

Дата публикации: 17-07-2024

«Sky Sports» пишет об интересе «МЮ» к защитнику «Байера». Речь идет о Жонатане Та.



Сообщается, что «манкунианцы» не могут осуществить трансфер Маттиаса де Лигта. Англичане уже договорились с футболистом по условиям личного контракта сроком до 2029 года. Однако согласовать с мюнхенцами финансовую сторону сделки не удается. «Бавария» хочет получить за де Лигта 50 млн евро и бонусные выплаты.



В связи с этим «Юнайтед» параллельно начал прорабатывать вариант с переходом Та, на которого также претендует «Бавария».



В минувшем сезоне на счету 28-летнего немца 48 встреч за «фармацевтов» (1 забитый мяч, 10 ассистов). Его соглашение с клубом истекает в июне 2025 года. Трансферный ценник на Та составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).