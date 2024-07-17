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«Крылья Советов» усилятся защитником сборной Чили Гальдамесом

Дата публикации: 17-07-2024

Карьера Томаса Гальдамеса продолжится в «Крыльях Советов».

«En Cancha» утверждает, что самарцы выкупят права на левого защитника «Годой Крус», заплатив отступные, прописанные в его контракте. С «Крыльями Советов» чилиец заключит соглашение на 3 года.

В «Годой Крус» Гальдамес перебрался в январе 2023 года. До этого футболист защищал цвета «Эспаньолы», воспитанником которой он является.

За аргентинскую команду фулбек провел 50 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

Контракт с Гальдамесом действует до декабря 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 млн евро.

За сборную Чили Гальдамес дебютировал 29 июня, не отметившись результативными действиями.

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