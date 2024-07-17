«Крылья Советов» усилятся защитником сборной Чили Гальдамесом
Дата публикации: 17-07-2024
Карьера Томаса Гальдамеса продолжится в «Крыльях Советов».
«En Cancha» утверждает, что самарцы выкупят права на левого защитника «Годой Крус», заплатив отступные, прописанные в его контракте. С «Крыльями Советов» чилиец заключит соглашение на 3 года.
В «Годой Крус» Гальдамес перебрался в январе 2023 года. До этого футболист защищал цвета «Эспаньолы», воспитанником которой он является.
За аргентинскую команду фулбек провел 50 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.
Контракт с Гальдамесом действует до декабря 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
За сборную Чили Гальдамес дебютировал 29 июня, не отметившись результативными действиями.