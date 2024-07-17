Защитник сборной Сербии Миленкович стал игроком «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 17-07-2024

Никола Миленкович сменил «Фиорентину» на «Ноттингем Форест». О переходе серба в английскую команду сообщил в соцсети «X» Фабрицио Романо.



Журналист отметил, что трансфер обошелся «Ноттингему» в 14,3 млн евро. Центрбек уже прошел медосмотр для «лесников». Его переход оформлен.



В «Фиорентину» Миленкович перебрался в 2017 году из «Партизана» за 5,5 млн евро. В прошлом сезоне в активе 26-летнего центрдефа 50 встреч в футболке «фиалок» (1 результативная передача).



Соглашение Миленковича с «Фиорентиной» было рассчитано до середины 2027 года. Рыночный ценник на Николу равняется 15 000 000 евро (Transfermarkt.de).



За национальную сборную Миленкович провел 57 игр (3 забитых мяча).