«Ахмат» согласовал трансфер бразильского форварда Кардозо

Дата публикации: 17-07-2024

«Ахмат» договорился о переходе Фелиппе Кардозо, принадлежащего команде «Каза Пия». Такая информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.



Сообщается, что все детали сделки уже урегулированы. Кардозо заключит с «Ахматом» 4-летнее соглашение. В скором времени нападающий должен будет пополнить состав грозненцев. Пока он не может сделать этого по семейным обстоятельствам (у футболиста родился ребенок).



Ранее СМИ писали, что «Каза Пия» отказалась продавать Кардозо «Ахмату» за 3 млн евро. Португальцы были готовы отпустить игрока при наличии предложения свыше € 3,5 млн евро.



В 33 встречах прошлого сезона в составе «гусей» Кардозо отличился 8 раз.