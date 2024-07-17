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Йоро близок к переходу в «МЮ»

Дата публикации: 17-07-2024

По информации ресурса «L'Equipe», Лени Йоро, принадлежащий «Лиллю», 17-го июля приедет в Англию для прохождения медосмотра перед трансфером в «Ман Юнайтед».

Клубы уже договорились по условиям сделки. Сумма трансфера составит 63 000 000 евро без учета бонусных выплат. Трудовой договор Йоро с «красными дьяволами» будет действовать до 2029 года.

Ранее СМИ писали, что центрального защитника хотел заполучить «Реал». Мадридцы согласовали с игроком детали личного контракта, но сумма, предложенная за него «сливочными», не устроила «Лилль». В итоге сделка не состоялась.

В сезоне 2023/2024 в активе 18-летнего француза 42 встречи во всех турнирах (3 забитых мяча).

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