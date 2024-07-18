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«Барселона» начала переговоры по трансферу чемпиона Европы Уильямса

Дата публикации: 18-07-2024

Фабрицио Романо сообщил в соцсети «X» о начале переговоров по переходу Нико Уильямса из «Атлетика» в «Барселону». Инсайдер отметил, что Деку, занимающий должность спортивного директора каталонцев, провел в Сарагосе встречу с представителями вингера.

Ранее СМИ писали, что в «Барселоне» решили активизировать усилия по подписанию Уильямса из-за интереса к нему со стороны английских клубов.

В сезоне 2023/2024 на счету 22-летнего исполнителя 48 встреч, включая игры за сборную, в которых он забил 10 мячей и отдал 24 результативные передачи. Его соглашение с «Атлетиком» истекает в 2027 году.

Ориентировочный ценник на Уильямса составляет 60 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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