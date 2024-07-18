Осимхен и Невеш дали согласие на переход в «ПСЖ»

Дата публикации: 18-07-2024

«ПСЖ» стал ближе к подписанию Жоау Невеша из «Бенфики» и Виктора Осимхена, принадлежащего «Наполи». Информацию опубликовал в соцсети «X» Фабрицио Романо.



Инсайдер сообщил, что футболисты согласились на переход в парижскую команду и теперь ждут согласования их трансферов со стороны клубов.



Ранее СМИ писали, что «Наполи» готов отпустить Осимхена за 130 млн евро. В минувшем сезоне форвард провел за «Наполи» 32 игры (17 голов, 4 ассиста).



Переговоры между «ПСЖ» и «Бенфикой» по переходу Невеша пока далеки от завершения. Португальцы хотят получить за игрока порядка 120 000 000 евро. Именно столько составляют отступные за него. «Красно-синие» готовы заплатить € 60 млн и 10 миллионов в формате бонусов. В сезоне 23/24 Невеш отметился 3 голами и 1 ассистом в 55 встречах за «Бенфику».