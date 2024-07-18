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Гвардиола выбрал для «Сити» нового полузащитника

Дата публикации: 18-07-2024

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих, на данном этапе своей клубной карьеры защищающий цвета «Баварии», может оказаться на Туманном Альбионе.

Как сообщает «Todofichajes», в услугах 29-летнего футболиста всерьез заинтересован наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола, который в свое время тренировал немца в «Баварии».

Ранее сообщалось, что сам Киммих готов к смене клубной прописки. Интерес к опорнику также проявляют два гранда Ла Лиги – «Барселона» и «Реал».

По ходу сезона-23/24 Йозуа сыграл в 42 матчах, забил 2 гола и отдал 10 ассистов.

Трудовой договор Йозуа с мюнхенцами действует до лета 2025 года. Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Киммиха в 50 000 000 евро.

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