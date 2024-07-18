Гвардиола выбрал для «Сити» нового полузащитника

Дата публикации: 18-07-2024

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих, на данном этапе своей клубной карьеры защищающий цвета «Баварии», может оказаться на Туманном Альбионе.



Как сообщает «Todofichajes», в услугах 29-летнего футболиста всерьез заинтересован наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола, который в свое время тренировал немца в «Баварии».



Ранее сообщалось, что сам Киммих готов к смене клубной прописки. Интерес к опорнику также проявляют два гранда Ла Лиги – «Барселона» и «Реал».



По ходу сезона-23/24 Йозуа сыграл в 42 матчах, забил 2 гола и отдал 10 ассистов.



Трудовой договор Йозуа с мюнхенцами действует до лета 2025 года. Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Киммиха в 50 000 000 евро.