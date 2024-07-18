«Ахмат» объявил о переходе аргентинского футболиста

Дата публикации: 18-07-2024

Мауро Луна Диале пополнил состав «Ахмата». Информацией поделилась в «Telegram» пресс-служба грозненцев. С аргентинцем клуб заключил трудовой договор до 2028 года.



До этого атакующий хавбек защищал цвета «Унион Санта-Фе».



«Свою карьеру Мауро начинал в системе «Бока Хуниорс». В футболке «Унион Санта-Фе» он сыграл в 130 встречах, отличившись 19 раз и отдав 12 голевых передач. Рады приветствовать новичка в команде! Удачи! – говорится в заявлении «Ахмата».



По данным «Transfermarkt», сумма трансфера составила 1,85 млн евро.



Сезон 2024/2025 для «зелёно-белых» начнется игрой против «Краснодара», которая пройдет 21-го июля.



В минувшем сезоне «Ахмат» финишировал на 10-й строчке в РПЛ. В 30 поединках грозненцы набрали 35 очков.