«МЮ» готовит новое предложение по хавбеку «ПСЖ»

Дата публикации: 18-07-2024

«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Мануэля Угарте, правами на которого владеет «ПСЖ».



Танзи Олич информирует, что англичане собираются направить парижской команде новое предложение по опорнику. Журналист отмечает, что Угарте, по всей видимости, уйдет из «Пари Сен-Жермен» в летнее межсезонье.



Рыночная стоимость аргентинца равняется 45 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»). Однако чемпион Франции хочет получить от «красных дьяволов» большую сумму.



«ПСЖ» выкупил контракт Угарте летом 2023 года у «Спортинга» за 60 млн евро. Парижанам удалось опередить в споре за игрока «Челси». Однако в Лиге 1 Угарте проявить себя не удалось.



В сезоне 2023/2024 в активе 23-летнего полузащитника 37 игр (3 результативных паса). Соглашение Угарте с командой Луиса Энрике рассчитано до 2028 года.