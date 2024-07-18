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«Байер» ведет переговоры с покинувшим «Ливерпуль» защитником

Дата публикации: 18-07-2024

Леверкузенский «Байер» может пополниться бывшим защитником «Ливерпуля». Речь идет о Жоэле Матипе, который с недавнего времени пребывает в статусе свободного агента.

По данным «Sky Sport Germany», главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо, нуждающийся в опытном игроке обороны, обратил внимание на Матипа. Немецкий клуб уже связался с представителем 32-летнего футболиста для обсуждения условий возможного сотрудничества.

Стоит отметить, что камерунец прекрасно знаком с чемпионатом Германии. В период с 2009 по 2016 год он выступал за «Шальке».

В минувшем сезоне центрдеф поучаствовал в 14 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Рыночная стоимость Матипа составляет 8 000 000 евро (по версии «Трансфермаркт»).

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