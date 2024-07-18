«Реал» согласовал новый громкий трансфер

Дата публикации: 18-07-2024

По данным ресурса «Todofichajes», «Реал» согласовал еще один громкий трансфер.



Через год «сливочные» подпишут Трента Александер-Арнольда, принадлежащего «Ливерпулю». По завершении сезона 2024/2025 у защитника закончится контракт с «мерсисайдцами». Мадридцы намерены дождаться этого момента и подписать его в статусе свободного агента.



Александер-Арнольд является выпускником академии «Ливерпуля». За основу «красных» он дебютировал в 2016 году. В минувшем сезоне крайний защитник выходил на поле в 28 играх АПЛ (3 гола, 4 результативные передачи).



Рыночный ценник на футболиста равняется 70 млн евро («Transfermarkt»).



На счету Александер-Арнольда 29 игр за сборную Англии (3 забитых мяча).