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«Ювентус» хочет купить героя финала Евро-2024

Дата публикации: 18-07-2024

«Ювентус» положил глаз на форварда «Реал Сосьедада» Микеля Оярсабаля. Об этом пишет «La Gazzetta dello Sport».

Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли предложил кандидатуру 27-летнего испанца в качестве замены Федерико Кьезе, который может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

«Бело-голубые» готовы расстаться со своим капитаном за сумму, близкую к 75 миллионам евро.

Ранее в СМИ появились слухи, что боссы «Юве» отказались удовлетворить запросы Кьезы по новому контракту, из-за чего тот решил уйти.

В прошлом сезоне Оярсабаль провел 44 встречи, набрав 17 очков по системе «гол + пас» (14 + 3).

Добавим, Микель стал главным героем финала ЧЕ-2024, в котором сборная Испании переиграла Англию со счетом 2:1. Его гол, забитый на 86-й минуте, оказался победным для «фурии рохи».

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