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«Бавария» лидирует в гонке за Симонсом

Дата публикации: 18-07-2024

«Бавария» является фаворитом в споре за Хави Симонса. Футболист, правами на которого владеет «Пари Сен-Жермен», продолжает поиски нового клуба.

Как пишет Танзи Олич, на нидерландца также претендует «Лейпциг», но мюнхенцы опережают «быков» в борьбе за хавбека. Обе команды надеются арендовать Симонса, прописав в соглашении условие по обязательному выкупу. В «Баварии» готовы по окончании сезона оформить трансфер Хави за 90 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Симонсу также проявляла «Барселона». Однако финансовое состояние «сине-гранатовых» не позволило оформить трансфер.

С «ПСЖ» Симонс связан трудовыми отношениями до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 21-летнего атакующего полузащитника в € 80 млн.

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