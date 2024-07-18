«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Боавишты»

Дата публикации: 18-07-2024

«Динамо» (Москва) работает над трансфером Педру Малейро, права на которого принадлежат «Боавиште».



Согласно сведениям «Zerozero», 23-летний футболист уже получил предложение от клуба РПЛ, которое показалось ему заманчивым.



Подчеркивается, что в действующем трудовом договоре правого защитника указана сумма отступных – 15 000 000 евро. Однако есть вероятность, что «бело-голубым» удастся добиться существенного снижения суммы трансфера, поскольку соглашение Педру с португальским клубом истекает в середине 2025 года.



Помимо «Динамо» игроком интересуется «Трабзонспор».



Малейро попал в систему «Боавишты» в 2018 году. За основную команду «пантер» он дебютировал в июле 2021 года. С тех пор защитник поучаствовал в 79 матчах (2 гола и 8 ассистов).