«Милан» может подписать полузащитника «Монако» Фофана

Дата публикации: 19-07-2024

Джанлука Ди Марцио пишет, что Юссуф Фофана по-прежнему интересен «Милану». Итальянцы продолжают переговоры по его трансферу.



Журналист информирует, что «россонери» хотят оформить переход футболиста в течение следующей недели и предлагают за хавбека 12 млн евро. «Монако», владеющий правами на француза, рассчитывает получить за него не меньше 18 000 000 евро.



Состав «монегасков» Фофана пополнил в 2020 году, перебравшись из «Страсбура». За его переход «Монако» заплатил 15 миллионов евро.



Соглашение Фофана истекает в середине 2025 года. В прошлом сезоне в активе француза 35 встреч за «красно-белых» (4 забитых мяча, 4 результативные передачи).



Рыночная стоимость 25-летнего полузащитника равняется € 30 млн («Transfermarkt»).