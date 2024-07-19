«Ювентус» договорился с экс-игроком «Барселоны»

Дата публикации: 19-07-2024

«Ювентус» продолжает работу на трансферном рынке. Согласно информации, опубликованной в соцсети журналистом Фабрисом Хокинсом, состав туринцев в скором времени может пополнить Жан-Клер Тодибо. Клуб согласовал с футболистом «Ниццы» контракт сроком на 5 лет.



Для туринцев Тодибо считается одним из приоритетных вариантов. Вместе с тем договоренность по его переходу с «Ниццей» пока не достигнута. Более того, «бьянконери» еще не направляли французскому клубу предложение по защитнику, поскольку вначале гранду Серии А необходимо расстаться с кем-то из своих игроков.



Сообщается, что Тодибо также интересен «Вест Хэму».



Контракт центрбека с «Ниццей» истекает в 2027 году. Ценник на игрока составляет 35 млн евро (Transfermarkt.de).