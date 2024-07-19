Виейра может стать новым главным тренером сборной США

Дата публикации: 19-07-2024

По данным «Ассошиэйтед Пресс», Патрика Виейра могут назначить наставником американской сборной. У руля команды США француз может сменить Грегга Берхалтера, которого отправили в отставку на минувшей неделе.



В прошлом сезоне Виейра работал со «Страсбуром». 18-го июля он завершил сотрудничество с клубом, несмотря на то, что контракт с ним действовал до 2026 года.



Помимо «Страсбура», Патрик работал с «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццей». В сезоне 2023/2024 «Страсбур» под руководством Виейра финишировал на 13-й строчке во французской Лиге 1, набрав 39 очков.



Сборная США неудачно выступила на Кубке Америки 2024. Подопечным Берхалтера не удалось преодолеть групповой этап турнира.