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Виейра может стать новым главным тренером сборной США

Дата публикации: 19-07-2024

По данным «Ассошиэйтед Пресс», Патрика Виейра могут назначить наставником американской сборной. У руля команды США француз может сменить Грегга Берхалтера, которого отправили в отставку на минувшей неделе.

В прошлом сезоне Виейра работал со «Страсбуром». 18-го июля он завершил сотрудничество с клубом, несмотря на то, что контракт с ним действовал до 2026 года.

Помимо «Страсбура», Патрик работал с «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццей». В сезоне 2023/2024 «Страсбур» под руководством Виейра финишировал на 13-й строчке во французской Лиге 1, набрав 39 очков.

Сборная США неудачно выступила на Кубке Америки 2024. Подопечным Берхалтера не удалось преодолеть групповой этап турнира.

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