Мората – новый игрок «Милана»

Дата публикации: 19-07-2024

Карьера Альваро Мораты продолжится в «Милане». «Россонери» объявили о переходе капитана сборной Испании на своем сайте. Соглашение с нападающим подписано до лета 2028 года. Контракт включает опцию пролонгации еще на 1 сезон.



«Transfermarkt» пишет, что «Атлетико» получил за трансфер Мораты 13 млн евро. При этом рыночная стоимость игрока составляет 16 млн евро.



У 31-летнего бомбардира есть опыт выступления в Серии А. На протяжении 4 сезонов Альваро защищал цвета туринского «Ювентуса».



В прошлом сезоне в активе Мораты 48 встреч в футболке «Атлетико», в которых он отметился 21 забитым мячом и 5 голевыми передачами.



На прошлой неделе нападающий в составе национальной сборной своей страны выиграл Евро-2024.