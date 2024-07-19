00:52 ()
Свернуть список

СМИ: «Реал» обменяет Лунина на Кепу

Дата публикации: 19-07-2024

«OK Diario» информирует, что «Реал» может отпустить Андрея Лунина в «Челси».

Мадридцам не удалось договориться с украинским голкипером о продлении соглашения, которое истекает в следующем году. «Галактикос» планируют отдать его лондонской команде в обмен на Кепу Аррисабалагу. Последний играл за «Реал» в сезоне 2023/2024 на правах аренды, после чего вернулся в «Челси».

«Реал» выкупил права на Лунина в 2018 году у луганской «Зари». Вратаря несколько раз отдавали в аренду в различные клубы. В прошлом сезоне после повреждения Тибо Куртуа украинцу удалось выиграть конкуренцию у Аррисабалаги и стать основным стражем ворот мадридцев. В его активе 31 игра за «королевский клуб» (12 «сухих» матчей).

Transfermarkt.de оценивает Лунина в 25 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close