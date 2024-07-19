СМИ: «Реал» обменяет Лунина на Кепу

Дата публикации: 19-07-2024

«OK Diario» информирует, что «Реал» может отпустить Андрея Лунина в «Челси».



Мадридцам не удалось договориться с украинским голкипером о продлении соглашения, которое истекает в следующем году. «Галактикос» планируют отдать его лондонской команде в обмен на Кепу Аррисабалагу. Последний играл за «Реал» в сезоне 2023/2024 на правах аренды, после чего вернулся в «Челси».



«Реал» выкупил права на Лунина в 2018 году у луганской «Зари». Вратаря несколько раз отдавали в аренду в различные клубы. В прошлом сезоне после повреждения Тибо Куртуа украинцу удалось выиграть конкуренцию у Аррисабалаги и стать основным стражем ворот мадридцев. В его активе 31 игра за «королевский клуб» (12 «сухих» матчей).



Transfermarkt.de оценивает Лунина в 25 млн евро.