Эмери попросил «Астон Виллу» купить игрока «Барселоны»

Дата публикации: 19-07-2024

По итогам прошлого сезона «Астон Вилле» удалось завоевать путевку в Лигу чемпионов. Унаи Эмери, возглавляющий бирмингемцев, уже определился с футболистами, которыми он хотел бы усилить состав своей команды.



«TodoFichajes» пишет, что специалист хочет видеть в «Астон Вилле» Рафинью, принадлежащего «Барселоне». Его переход может обойтись английской команде в сумму порядка 60 млн евро. Пока неясно, согласятся ли каталонцы отпустить 27-летнего вингера.



Трудовые отношения Рафиньи с «сине-гранатовыми» действуют до лета 2027 года. В сезоне 2023/2024 в активе бразильца 10 забитых мячей и 13 результативных пасов в 37 встречах во всех соревнованиях.



Ориентировочная стоимость вингера – 50 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).