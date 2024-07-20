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«Интер» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Зенита»

Дата публикации: 20-07-2024

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Роберта Ренана, права на которого принадлежат «Зениту». Информацию опубликовал в социальной сети Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что на его трансфер миланцы готовы выделить 10 млн евро.

Состав «Зенита» Ренан пополнил в январе 2023 года, перебравшись из «Коринтианса». В начале года защитник отправился в «Интернасьонал» в аренду, рассчитанную до декабря 2024 года. В футболке бразильской команды он выходил на поле в 26 играх, в которых отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочный ценник на 20-летнего центрдефа составляет 9 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de). Срок действия соглашения Ренана с «Зенитом» ограничен июнем 2028 года.

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