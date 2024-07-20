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Моуринью заинтересован в переходе хавбека «Манчестер Сити» в «Фенербахче»

Дата публикации: 20-07-2024

Жозе Моуринью рассчитывает заполучить в свое распоряжение игрока «Ман Сити». Португалец хочет, чтобы «Фенербахче» подписал Матео Ковачича в летнее межсезонье.

Специалисту импонирует игра хорвата, а турецкой команде необходимо усиление в центр полузащиты на позицию, где выступает Ковачич.

За «Ман Сити» футболист выступает с лета прошлого года. «Горожане» выкупили его контракт у «Челси» за 29,1 млн евро. На счету 30-летнего хорвата 46 встреч за команду Гвардиолы в сезоне 2023/2024 (3 забитых мяча, 1 голевая передача).

Трудовые отношения Ковачича с «небесно-голубыми» истекают в 2027 году. Рыночная стоимость хавбека равняется 30 000 000 евро (Transfermarkt.de).

Источник – «Fotomac».

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