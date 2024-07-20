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«МЮ» по-прежнему ищет защитников, несмотря на покупку Йоро за 62 млн евро

Дата публикации: 20-07-2024

«Ман Юнайтед» продолжает искать усиление в центр обороны. Ранее «манкунианцы» подписали Лени Йоро, заплатив за его трансфер 62 миллиона евро. Однако в клубе не намерены останавливаться на этом и рассчитывают приобрести по меньшей мере еще 1 игрока на позицию центрального защитника. Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.

Инсайдер добавил, что в списке «МЮ» значится Маттейс де Лигт, выступающий за «Баварию». Однако клубы пока не могут согласовать финансовую составляющую сделки, а «красные дьяволы» готовы оформить трансфер исключительно на своих условиях.

Другим вариантом является Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона». Однако платить за него 83-88 млн евро (70-75 млн фунтов), запрашиваемые «ирисками», в «Юнайтед» не намерены.

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