«МЮ» по-прежнему ищет защитников, несмотря на покупку Йоро за 62 млн евро

Дата публикации: 20-07-2024

«Ман Юнайтед» продолжает искать усиление в центр обороны. Ранее «манкунианцы» подписали Лени Йоро, заплатив за его трансфер 62 миллиона евро. Однако в клубе не намерены останавливаться на этом и рассчитывают приобрести по меньшей мере еще 1 игрока на позицию центрального защитника. Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер добавил, что в списке «МЮ» значится Маттейс де Лигт, выступающий за «Баварию». Однако клубы пока не могут согласовать финансовую составляющую сделки, а «красные дьяволы» готовы оформить трансфер исключительно на своих условиях.



Другим вариантом является Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона». Однако платить за него 83-88 млн евро (70-75 млн фунтов), запрашиваемые «ирисками», в «Юнайтед» не намерены.